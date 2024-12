Calciomercato.it - Falso ideologico nel referto, arbitro denunciato: scoppia la bufera

Leggi su Calciomercato.it

Una storica prima volta con undi fronte alla giurisdizione penale: ecco di che cosa è accusato il direttore di garaLe polemiche arbitrali, nel mondo del calcio, tengono banco da sempre. E non è bastato, ai livelli più alti, introdurre supporti come il Var o la Goal Line Technology per ridurle più di tanto. Figurarsi lì dove, nelle categorie inferiori, questi elementi non trovano cittadinanza. I pesanti strascichi di una partita, il cui esito è stato a dir poco discusso, ha portato una società calcistica a un gesto davvero molto forte, con la denuncia dell’alle autorità penali.nella-Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Torniamo indietro di qualche mese, per la precisione a giugno, ai playoff per la promozione in Segunda Division, in Spagna.