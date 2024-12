Quotidiano.net - Esplosione in un deposito Eni: feriti e danni gravi, indagini in corso

"Ero a trenta metri dall’, stavamo facendo dei lavori di manutenzioni all’interno di una cisterna, e ci siamo salvati per miracolo". Salvatore ha la mano che trema mentre si porta la tazzina del caffè alla bocca. Coi colleghi ha trovato rifugio nel primo bar alle porte dello stabilimento. "Non ho mai visto un disastro simile – continua mentre ci mostra le lievi ferite riportate –, conoscevamo i colleghi, siamo vicine alle famiglie, perché non si può morire così". Mentre il fumo dell’è ancora alto in cielo, negli ospedali e nei punti di primo socallestiti fuori dall’impianto, arrivano i primi. Il bilancio è di nove ricoverati, e altre 17 persone (per lo più residenti e operai delle ditte circostanti) che si sono recate autonomamente negli ospedali, la maggior parte ha riscontrati problemi all’udito a causa dell’e difficoltà respiratorie per aver inalato il fumo, e dimessi in giornata.