Esplosione al deposito Eni di Calenzano | due vittime e tre dispersi in Toscana

di Stefano Brogioni(Firenze) Un boato e il cielo che diventa nero sopra le sirene delle ambulanze, tra le pale dell’elicottero del 118. "Abbiamo sentito un’, tutti i vetri dell’azienda sono andati in frantumi, alcune porte sono state danneggiate e le scaffalature sono cadute per terra. Siamo usciti fuori terrorizzati per proteggerci e capire che cosa era successo. Qualcuno ha pensato che avessero gettato una bomba". Come una guerra. È un’altra strage, ancora sul lavoro, di nuovo in. Ore 10.19 di lunedì mattina., cuore pulsante della Piana produttiva, posizione strategica lungo l’asse autostradale Firenze-Bologna, è l’epicentro di una scossa registrata pure dai sismografi. Ma il terremoto non c’entra: a seminare morte, danni e paura, è un’nelEni di via Erbosa, un ingrosso di carburanti che rifornisce i distributori di benzina di uno grossa fetta di centro Italia.