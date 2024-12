Anteprima24.it - Divisione Regionale, sconfitta amara a Portici per la Meomartini

Tempo di lettura: 2 minutiNella dodicesima giornata del girone di andata di1 laha subito unache lascia l’amaro in bocca. La squadra allenata da coach Massimo Tipaldi, ospite di, è scesa in campo rinfrancata dalla vittoria casalinga contro Open Basket e decisa a fare l’impossibile per avere la meglio su una squadra appaiata in classifica (a 6 punti) in una gara prevedibilmente molto equilibrata.Come spesso avviene quest’anno, però, i beneventani hanno iniziato con un break negativo, andando immediatamente 6-0 prima di riuscire a trovare la quadra per organizzare il gioco. La prima frazione si è svolta tutta così: parziali allunghi die recuperi dellache terminava i primi 10 minuti sotto di quattro punti (20-16).Nel secondo periodo lanon è riuscita a pareggiare, ma, al contrario, ha fatto sì che il suo svantaggio crescesse, chiudendo la prima metà di gara sotto di 13 punti (38-25).