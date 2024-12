Quifinanza.it - Cosa succede se non pago una multa?

Leggi su Quifinanza.it

Spesso ci si chiedese nonunaentro i termini. Si va incontro a severe conseguenze. Infatti, se lanon viene pagata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione, l’importo originario subisce un incremento. L’art. 203 C.d.S., stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria è dovuta nella misura minima edittale prevista per la violazione commessa. Tuttavia, decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, l’importo viene maggiorato. Inoltre, si applicano gli interessi di mora, cioè gli interessi per il ritardo nel pagamento, per ogni semestre di ritardo, come previsto dall’art. 27 della l. n. 689/1981.Modalità di PagamentoTermineSconto/ConseguenzeEntro 5 giorniSconto del 30%Nessuna conseguenzaEntro 60 giorniImporto pienoNessuna conseguenzaOltre 60 giorniMaggiorazione + MoraIscrizione a ruolo, riscossione coattivaIscrizione a ruolo e cartella esattorialeTrascorsi i 60 giorni senza pagamento, l’ente accertatore iscrive a ruolo l’importo dovuto, affidando la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.