Cosa racconta una bottiglia che contiene cinquant’anni di whisky

A Benriach è facile arrivarci. Prendi l’auto da Edimburgo e punti il nord. Passi attraverso il Parco Nazionale di Cairngorms, uno dei luoghi più incontaminati della Scozia. Tra brughiere, distese d’erica e di rocce dominate dal monte Ben Macdui, si nasconde un serbatoio immenso di sorgenti d’acqua purissima che fa la fortuna dello Speyside e della quarantina di distillerie disseminate in questo fazzoletto di terra, affacciato sul mare del Nord.Coi monti e il parco alle spalle, la strada inizia a incrociare il fiume Spey, che dà il nome al territorio. Passata Craigellachie, sulla strada per Elgin, sali tra i campi di colza fino a Benriach, nei pressi di Longmorn. Il mare è poche miglia più avanti. C’è un motivo se i suoi ultimi, Benriach li ha voluti mettere in– anzi, per la precisione, in trentasette bottiglie – parte di un’edizione speciale proveniente da un’unica botte.