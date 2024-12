Ilrestodelcarlino.it - Cesena Basket 2005 trionfa a Rimini: vittoria con i giovani in Divisione Regionale 1

Il futuro è dei. E magari anche il presente. Ovunque, compresi i campi da. Lanell’anticipo di venerdì sera sul parquet dicontro Tiberius ha centrato un’importante(68-73) in occasione della prima giornata di ritorno del campionato di1, conquistata pur dovendo continuare a fare i conti coi pesanti problemi di assenze che hanno fin qui caratterizzato la stagione biancazzurra. In riviera in effetti non erano presenti Dell’Omo (in pratica fin’ora mai entrato in campo a causa di una sfortunata serie di infortuni che si sono accavvallati fin dal precampionato), Rossi, Magnani, Ricci e Filippo Santoro: metà formazione iscritta a referto era così composta da ragazzi dei gruppi under 19 e under 17. Alla resa dei conti però, lo spirito di squadra, emerso soprattutto nella seconda parte di gara, si è rivelato l’arma vincente.