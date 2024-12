Iltempo.it - Caso Ramy, Giordano: "Non riconoscono le nostre leggi"

Ci sono nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'incidente in cui ha perso la vita nel quartiere Corvetto di Milano il 19enneElgaml. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati, in vista degli accertamenti, almeno due carabinieri. I reati ipotizzati a carico dei militari sono, a vario titolo, di falso in atto pubblico e depistaggio. L'inseguimento in cui è morto il ragazzo egiziano è avvenuto nella notte del 24 novembre scorso, all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. L'ipotesi di depistaggio è sulla presunta cancellazione di un video di un testimone, che ha dichiarato ai pm di aver assistito all'incidente, di aver visto l'impatto tra i due veicoli, di aver girato un filmato e di essere stato spinto dai militari e eliminarlo. Se ne è discusso a 4 di sera, il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4.