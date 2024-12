Amica.it - Capelli castani, l’effetto del Rory Gilmore brunette

Natale, tempo di relax e di rewatch di vecchi classici. Che siano film natalizi o vecchie serie tv. Come Una Mamma per Amica: il telefilm (all’epoca si chiamavano ancora così) con protagoniste Alexis Bledel e Lauren Graham (Girls il titolo originale) è un cult imprescindibile. Anche per i trend Y2K da rispolverare. GUARDA LE FOTOQuesti sono i colori, biondi e speziati, da sperimentare per l’autunno Il castano “”Come idi, la giovane protagonista, tornati sotto i riflettori: il “” è una tonalità di castano ricca, morbida e riflettente. Un look perfetto per chi desidera un cambiamento classico e di facile manutenzione. Dalnostalgia, ma sofisticato.