Calenzano, sindaco: "Deposito Eni incompatibile con incolumità dell'area"

è salito a 4 il bilancio delle vittime. “Dobbiamo trovare soluzioni diverse perché la presenza delEni diventacon un problema diche riguarda l’area circostante che è il cuore della Piana fiorentina”. Lo afferma ildi, Giuseppe Carovani, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in merito all’esplosione dell’impianto di stoccaggio dell’Eni nel Comune in Provincia di Firenze.“La preoccupazione per il futuro – sottolinea il– è evidente. Una cosa è parlare di un piano di emergenza per un’azienda a rischio incidente rilevante sulla carta, il fatto che sia effettivamente accaduto cambia il tenore della riflessione che dobbiamo fare”.“Viviamo ancora lo sgomento – conclude ila Tv2000 – per quello che è successo e il dolore per le vittime di questo tragico incidente”.