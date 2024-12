Oasport.it - Calendario Italiani pattinaggio artistico 2024: programma, orari, tv, streaming

Archiviate le attesissime Finali Grand Prix-2025, evento andato in scena lo scorso weekend alla Patinoire Polesud di Grenoble, nel mondo delè già cominciato il classico Valzer dei Campionati Nazionali, rassegna che tradizionalmente chiude la prima parte della stagione. Per ciò che concerne l’Italia, la rassegna tricolore si svolgerà all’Acinque Ice Arena di Varese, dal 19 al 21 dicembre. Una tre giorni molto fitta quella prevista sul ghiaccio lombardo, pronto ad accogliere oltre le quattro specialità Senior anche due prove Junior, ovvero le coppie d’e la danza che, non a caso, saranno protagoniste nella giornata inaugurale, quella del 19 dicembre, con i segmenti brevi, per poi aprire anche il giorno successivo, lasciando quindi spazio agli atleti Senior.