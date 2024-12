Brasile il presidente Lula operato per una emorragia intracranica | è in terapia intensiva

Leggi su Open.online

Ilbrasiliano Luiz Inácioda Silva si trova da ieri sera, 9 dicembre, all’Ospedale Sírio-Libanês di San Paolo. Il leader è indopo essere statoper un’. L’esame, l’intervento e la cadutaLa ferita alla testa delbrasiliano Luiz Inacioda Silva, EPA/André BorgesCome riferisce la testata Folha de S.Paulo, ilsi è recato in serata nell’ospedale Sírio-Libanês di Brasilia perché avvertiva un forte mal di testa. I medici hanno deciso così di sottoporlo a una risonanza magnetica. L’equipe ha scoperto un’, «dovuta», come sottolinea il bollettino, «all’incidente subito in casa il 19 ottobre». Quel giorno ilha avuto un incidente nel bagno della sua residenza ufficiale, palazzo Alvorada.