Benfica-Bologna Italiano in conferenza stampa | orario tv e streaming

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Vincenzo, alla vigilia della sfida valida per la sesta giornata della nuova Champions League 2024/25 tra. Cammino sempre più in salita per i rossoblù, che finora hanno conquistato un solo punto, segnando solo una rete. In Portogallo quella che potrebbe essere l’ultima spiaggia, ma non sarà facile contro il, avversaria ostica e con grande esperienza europea. Ilnon parte però spacciato e dovrà provare a ripetere quanto di buono fatto finora in campionato.Ladi Vincenzosi terrà martedì 10 dicembre alle ore 17.30, e sarà trasmessa in diretta sui canali social del club rossoblù. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale.