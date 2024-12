Abruzzo24ore.tv - Aeroporto d'Abruzzo: Tornano i Voli per Milano, Tutte le Novità

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Dal 30 marzo 2025, ripristinati i collegamenti da Pescara aMalpensa:giornalieri e tariffe accessibili tra 30 e 70 euro. Buone notizie per i viaggiatori abruzzesi: l’d’annuncia il ritorno deipera partire dal 30 marzo 2025. Dopo l’interruzione del collegamento con Linate, gestito da Ita Airways, la nuova destinazione sarà Malpensa, una scelta che mira a migliorare l’accessibilità per chi si sposta dalla Lombardia verso Pescara e viceversa. Il ripristino di questa tratta è parte di un più ampio programma di rilancio dello scalo pescarese, che da tempo punta a riconquistare un ruolo strategico nei trasporti nazionali. Sebbene alcuni passeggeri abbiano espresso rammarico per la perdita della comoda destinazione Linate, il collegamento con Malpensa rappresenta un’alternativa molto più funzionale rispetto alla tratta verso Bergamo Orio al Serio, anch’essa soppressa.