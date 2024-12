Amica.it - Una donna divisa tra il suo desiderio di libertà e i doveri di madre di un figlio disabile. La clip in anteprima di "Solo per una notte"

Leggi su Amica.it

Una fuga dalla routine. O un atto di ribellione.il finale ci saprà dare una risposta. Arriva al cinema per Wanted il 12 dicembreper una, l’opera prima di Maxime Rappaz con protagonista l’attrice francese Jeanne Balibar. Un film delicato e per nulla giudicante. Anzi, un ritratto pieno d’amore di una. Qui sopra trovate unain esclusiva che ci fa fare la conoscenza di Claudine.La trama di “per una”Siamo nell’estate del 1997, nella parte di Svizzera tra Italia e Francia. Claudine (Jeanne Balibar) èsingle di un giovane uomo, Baptiste (Pierre Antoine Dubey), che accudisce a casa, dove lavora come sarta. Questa è la sua vita di tutti i giorni, a eccezione del martedì, giorno della settimana in cui prende il treno e va lontano.Nei pressi della diga della Grande-Dixence c’è un hotel, ed è in questo luogo che Claudine si reca ogni settimana per scegliere un uomo,, e il cui soggiorno si preannuncia di breve durata, con cui intrattenersi senza legami.