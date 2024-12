Iltempo.it - "Un boato poi le fiamme": il racconto di un testimone. La ricerca dei dispersi con i droni

Due operai morti - una vittima è stata identificata si tratta di un 63enne originario di Napoli - e tre: per individuarli sono al lavoro anche operatori con. È tragico il bilancio ancora provvisorio dell'esplosione nel deposito di carburanti Eni di Calenzano, in provincia di Firenze. Quando lesono state domate e l'incendio è stato spento, la Prefettura di Firenze ha informato che è stato dichiarato cessato l'allarme per possibili rischi per la salute nell'area. Oltre ai 9 feriti accompagnati con le ambulanze presso gli ospedali della zona (dei quali due gravi), altre 17 persone si sono poi presentate in maniera autonoma in strutture ospedaliere per cure mediche in seguito all'esplosione, rende noto la Prefettura. Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha postato su X questo video dell'impianto.