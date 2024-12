Lanazione.it - Tuffo di Capodanno a Torre del Lago. Gambe di Merlo guida la carica, il ricavato sarà donato in beneficenza

Del, 9 dicembre 2024 – Ritorna – e taglia così il traguardo della terza edizione – il “di2025 adelPuccini”. L’iniziativa è partita su richiesta di alcuni cittadini ed è stata organizzata dalla Misericordia della frazione pucciniana in collaborazione con il Carneval Puccini e iri di Sangue Fratres didel, oltre che con il supporto e il patrocinio del Comune. Quest’anno, inoltre, l’evento vede l’importante collaborazione con il Gruppo lavoro acqua Pisa:proprio l’associazione pisana, tramite i cani da salvataggio della propria unità cinofila, a garantire la sicurezza in mare dei partecipanti aldi. E parlando di sicurezza, non potrebbe mancare l’apporto dell’associazione Medici volontari versiliesi didel, come sempre presente (e indispensabile) quando si parla di iniziative del territorio.