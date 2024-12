Ilfogliettone.it - Trump elogia Meloni: “Piena di vita, una vera fonte di energia”

Leggi su Ilfogliettone.it

L'incontro tra Giorgiae Donalda Parigi, in occasione della riapertura della Cattedrale di Notre Dame, è stato descritto come "fantastico" dal presidente eletto americano.hato, definendola "di" e una "e propriadi". Ha anche sottolineato che entrambi si sono trovati bene durante il loro incontro, affermando: "Siamo andati molto d'accordo".Dettagli dell'incontroL'incontro si è svolto all'Eliseo durante una cena organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron per i capi di Stato e di governo presenti.ha condiviso sui social alcune foto dei suoi colloqui coned Elon Musk, presente anch'esso all'evento. La premier italiana ha descritto l'occasione come una "piacevole occasione di dialogo", evidenziando l'importanza di questo primo faccia a faccia con