Ilrestodelcarlino.it - Tentata rapina davanti al bar. Blitz dei carabinieri. Locale chiuso per 5 giorni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Serrande abbassate e attività sospesa per cinquein un bar di Soliera. Il provvedimento è stato disposto dal Questore ed eseguito dai, dopo un’indagine che ha portato alla raccolta di numerosi elementi preoccupanti per la sicurezza e l’ordine pubblico. Negli ultimi sei mesi, i militari hanno effettuato controlli regolari presso il, riscontrando la presenza abituale di persone gravate da precedenti di polizia. Questi precedenti spaziavano da reati contro la persona e il patrimonio fino allo spaccio di sostanze stupefacenti, delineando un quadro di potenziale pericolo per i frequentatori e i cittadini della zona. Tra gli episodi più gravi registrati, spicca quello accaduto il 27 settembre scorso. In quell’occasione, un assiduo frequentatore del bar, già pregiudicato per diversi reati, ha tentato dire un passanteal, minacciandolo con un coltello.