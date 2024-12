Puntomagazine.it - Telese Terme: tradito da una partita di calcio a cinque. Calciatore viola il daspo per due anni

Leggi su Puntomagazine.it

I Carabinieri dihanno denunciato un 34enne per lazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportivelocale squadra, inzione del divieto imposto dall’autorità competente. Ilera stato emesso a seguito di un evento verificatosi nel 2023. Ilè stato identificato e successivamente denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. Ora rischia ulteriori sanzioni, inclusa l’aggravamento della misura già in corso. I Carabinieri continueranno a monitorare con attenzione il rispetto delle normative in temaI Carabinieri della Stazione dihanno denunciato un uomo di 34, residente nel napoletano perzione del(divieto di accedere alle manifestazioni sportive), della durata di due, emesso dalla Questura di Benevento.