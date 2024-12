Esports247.it - Sega Activator, quando il futuro arrivò troppo presto

C’è una linea sottile tra genio e follia, e negli anni ‘90 l’industria dei videogiochi si divertiva a ballarci sopra con la grazia di un elefante in una cristalleria. Tra i tanti tentativi di “rivoluzionare” il gaming, uno si è scolpito nella memoria collettiva non per il suo successo, ma per il coraggio (o forse l’ingenuità) di sognarein grande: il.Immaginate di essere nel 1993. Street Fighter II sta dominando le sale giochi, le console casalinghe si affollano di picchiaduro, edecide che ilnon è nel semplice joystick, ma nel vostro intero corpo. Così nasce l’, un controller esagonale futuristico che prometteva di trasformare il soggiorno di casa in una palestra marziale.Che cos’era l’?Ilera un anello ottagonale da posizionare sul pavimento in cui ogni lato era dotato di sensori a infrarossi, che rilevavano i movimenti del corpo e li traducevano in comandi per il gioco.