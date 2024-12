Ilrestodelcarlino.it - Rissa fuori da un locale, urla e botte nella notte: due ragazzi feriti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Matelica (Macerata), 9 dicembre 2024 – Momenti di tensione in pienatra sabato e domenica a Matelica per una violentatrascoppiatada untra sabato e domenica, infatti all’uscita, di un notonotturno alcunisono arrivati alle mani, trae schiamazzi, al punto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla normalità. La vicenda, le cui circostanze sono ancora tutte da chiarire, si è consumata in una normale serata per questa discoteca dell’entroterra che è molto frequentata dai giovani nel fine settimana. Dalle prime ricostruzioni fatte sembrerebbe che all’origine di tutto ci sarebbero stati degli scambi di battute, sempre più pesanti, tra due gruppi digiunti da paesi vicini, Tolentino e San Severino in particolare.