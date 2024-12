Ilrestodelcarlino.it - Riapertura della chiesa di San Domenico a Modena dopo il restauro post-sisma 2012

La sua cupola si innalza fino a più di 40 metri e la sua forma ellittica la rende pressoché unica e ancor più preziosa. Ladi San, la più imponente di(non a caso era ladi corte, proprio accanto al Palazzo Ducale), si prepara a riaprire finalmente al cultopazienti e accurati lavori per curare le ferite inferte daldel: domenica prossima alle 10.30 la comunità dei fedeli e la famiglia dei Paolini, che da qualche anno ha in cura il complesso, saluteranno la rinascita di questa meraviglia d’arte e d’architettura. La cerimonia disarà presieduta da donSoliman, superiore generaleSocietà San Paolo. "Ildi Sanè stato un percorso lungo e impegnativo – ha sottolineato sul settimanale diocesano ‘Nostro Tempo’ il geometra Mario Guglielmo Ferrari, direttore dell’Ufficio ricostruzione dell’arcidiocesi di–, reso ancor più complicato dalla necessità di procedere per stralci sulla base dei contributi disponibili".