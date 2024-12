Lanazione.it - Prosegue l’allerta neve in Toscana. “Precipitazioni anche intense”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 9 dicembre 2024 – La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala codice giallo pernella giornata di oggi sui rilievi appenninici nei comuni dell'Alto Mugello e in estensionealle aree del Mugello e del Valdarno Superiore. I fenomeni potrebbero risultarelocalmente intensi. Un magico risveglio, ecco lain: le splendide immagini Sulla viabilità di competenza stanno operando mezzi spala-spargisale del servizio viabilità e tutta la rete stradale è percorribile con mezzi dotati di dispositivi invernali. Segnalate locali criticità dovute alla possibile presenza di alberi, ramaglie e detriti in carreggiata. Si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali (pneumatici invernali o catene da) per percorrere la viabilità provinciale e regionale.