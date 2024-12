Liberoquotidiano.it - Porti, intesa Adsp Mar Tirreno Centro Settentrionale e Cdp per sviluppo infrastrutturale

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Promuovere la realizzazione di opere di rilevanza strategica per le principali infrastrutture portuali del Lazio favorendo il trasporto di merci e passeggeri, le interconnessioni logistiche e la crescita del tessuto industriale locale. Questi gli obiettivi del protocollo d'firmato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare da Cassa Depositi e Prestiti. La collaborazione avviata tra l'Amministrazione e Cdp, in essere fino a dicembre 2027, ha per oggetto la pianificazione e programmazione degli interventi di ammodernamento edegli scali portuali di Civitavecchia e Fiumicino. L'accordo riguarda, poi, la costruzione e installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, oltre all'identificazione di progetti finalizzati ad accelerare i processi di decarbonizzazione del sistema elettrico portuale.