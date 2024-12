Anticipazionitv.it - Pomeriggio 5, Myrta Merlino sostituita: il nuovo conduttore

5 si prepara a un importante cambiamento durante le festività natalizie., attuale conduttrice, si prenderà una pausa dal 16 dicembre al 6 gennaio, lasciando il timone del programma a Dario Maltese, volto noto del TG5. Questa lunga assenza non è passata inosservata tra i fan e gli addetti ai lavori, alimentando voci su possibili novità future. I rumor si concentrano su un potenziale cambio di conduzione per la trasmissione pomeridiana di Canale 5, già al centro di varie discussioni.La pausa natalizia di: chi sarà il sostituto a5?Secondo Dagospia,saluterà il pubblico venerdì 13 dicembre, prendendosi una lunga pausa natalizia. Durante la sua assenza, la conduzione di5 sarà affidata a Dario Maltese, giornalista conosciuto per la sua esperienza al TG5.