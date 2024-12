Ilrestodelcarlino.it - Pizze di marca al Piccolo mondo

Mombaroccio, 9 dicembre 2024 – Anno domini 1980, nella centralissima via Mazza di Pesaro va declinando un locale da sballo come l’Eta Beta, dove i giovani hanno vissuto la rivoluzione musicale e non solo, e sorge la cucina solare della Taverna dei Giordani, locale tra archi e vestigia romane come la statua dell’Idolino (a proposito che fine ha fatto?) orchestrata dal gran maestro di tavola Romano Lorenzi e da sua moglie, i quali viaggiano a fumanti penne alla vodka che ancora sciolgono acquolina. Altri tempi. Negli anni Romano è salito in collina, a Mombaroccio, ha aperto un’azienda agricola nella quale lavora mirabilmente salumi di propria produzione, e porta a tavola ogni volta la tradizione, cimentandosi anche nell’arte della pizza. Ad essa Romano e la sua famiglia dedicano una serata imperdibile in programma giovedì 12 dicembre alle 20,30, per la quale già da oggi si aprono le prenotazioni allo 0721 470170.