Paola Iezzi | Robbie Williams mi chiese di andare con lui al Lago di Como Gli dissi di no Ci penso ancora dopo vent’anni e voglio riscattarmi – IL VIDEO

Un appuntamento mancato. Qualche rimorso o magari rimpianto. Di certocrede nel destino e se sul suo percorso per la Finale di X Factor 2024 è apparsonon è un caso. Infatti è proprio il giudice del talent show di Sky a rivelare un curioso aneddoto: “fa,un suo concerto,midialdicon lui e io glidi no. Sonoche ci, ma questa sera alla Finale di X Factor avrò la possibilità di– forse – ma proviamoci”. La gag è stata immortalata dai social media manager del programma che poi hanno condiviso la clip.Si consuma così tra le pareti di Palazzo Reale a Napoli l’incontro tra. La cantante chiede al collega se gli andrebbe di raggiungerla,lo show, a Posillipo per festeggiare insieme la fine dello show.