Natale 2025 | tredicesime più corpose 51 miliardi di euro più 78% per lavoratori dipendenti e pensionati

Natale 2025: tredicesime più corpose, 51 miliardi di euro (più 7,8%) per lavoratori dipendenti e pensionati

E' vero che sono tanti gli stati di crisi aziendale, e fioccano lettere di licenziamento in vari settori produttivi, ma è altrettanto vero che la crescita dell'occupazione, in Italia, è un dato di fatto certificato non solo dal governo, ma anche da tutti gli istituti di ricerca. E proprio la crescita dei posti di lavoro e dei rinnovi contrattuali danno una spinta alle. Quest'anno sono oltre 32 milioni iitaliani a ricevere l'attesa mensilità aggiuntiva, per un totale di circa 51,3di, il 7,8% in più dello scorso annoL'articolopiù, 51di(più 7,8%) perproviene da Firenze Post.