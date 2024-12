Notizie.com - Morte di Andrea Purgatori, chiuse le indagini: 4 medici a rischio processo per omicidio colposo. “Imperizia, negligenza e imprudenza”

I familiari avevano presentato un esposto, Procura e Nas avevano cominciato ad indagare lo scorso anno: oggi la svolta sul decesso di.La Procura della Repubblica di Roma non ha dubbi: sulladel giornalistaci sono gravi condotte:. Per i pm si tratta die a risponderne devono essere 4dile: 4per. “” (ANSA FOTO) – Notizie.comTecnicamente, gli operatori hanno diagnosticato una metastasizzazione cerebrale. Omettendo che a colpirepoteva essere stata un’ischemia in quanto le anomalie erano compatibili anche con quest’ultima ipotesi. In parole povere, al conduttore è stato erroneamente diagnosticato un tumore al cervello, per una catastrofica sequela di errori che hanno portato alladi, morto a Roma il 19 luglio 2023 a causa di una endocardite infettiva.