Mauro Repetto riceve il premio da Pavia e mette fine alle polemiche con Max Pezzali | È il mio miglior amico

«Maxè una persona eccezionale e il mio». Così, l’ex membro degli 883, spegne definitivamente ledopo aver ricevuto la benemerenza civica di San Siro da parte del Comune di, in occasione della festa patronale. Un riconoscimento per aver contribuito a far conoscere il nome della città in tutta Italia, grazie al successo del gruppo negli anni Novanta e al suo spettacolo teatrale Alla ricerca dell’uomo ragno, che ha portato il nome diin giro per l’Italia. La premiazione, però, era stata preceduta da una breve polemica, sollevata dalla diffusione di una lettera inviata al Comune dai legali di Max, che sembravano esprimere disaccordo sulla consegna del. Tuttavia, è stato lo stesso, con il quale è in corso una disputa legale sull’utilizzo del marchio 883, a dissipare ogni dubbio.