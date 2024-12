Quifinanza.it - Maserati cancella gli ordini e nell’indotto Yazaki licenzia 52 dipendenti

La crisi di Stellantis continua a tradursi inmenti:, fiore all’occhiello della multinazionale, ha tagliato gliin risposta al calo delle vendite. E, di conseguenza, decine di lavoratori della giapponese, che operaproducendo cablaggi per le vetture, hanno ricevuto la lettera dimento.La comunicazione della fine del rapporto di lavoro riguarda 52 operatori sui 75 della sede di Grugliasco, in provincia di Torino. Il magazzino dell’azienda dal Piemonte viene trasferito in Campania, in provincia di Caserta. E l’assistenza clienti viene eliminata del tutto.di nuovoLa multinazionale giapponese, dal giro d’affari da 13 miliardi di dollari, aveva investito in Italia comprando dal Lingotto la Cable Elettra. Lo scopo era quello di servire Fiat, poi Fca e infine Stellantis.