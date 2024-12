Tvzap.it - Mariotto a rischio cacciata in Rai, Lucarelli si espone: da che parte sta

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.in Rai,si: “Con chi sto” – Selvaggiasi è schierata apertamente sul caso che rischia di far perdere il posto a Guillermoa Ballando con le Stelle. In queste ore la Rai e la produzione del programma, come spiegato dal Corriere della Sera, starebbero valutando se allontanare o meno il giurato dopo quel che è capitato la scorsa settimana nel corso dell’ultima diretta del seguitissimo show di Rai 1. Ad un certo punto dell’ospitata di Amanda Lear, la mano dello stilista venezuelano è finita sulle parti basse di un ballerino che aveva danzato con la nota attrice. Sui social il video in questione è diventato virale e ne è venuta fuori una polemica pazzesca. ( dopo le foto) Leggi anche:, cos’è successo dopo il tapiro di “Striscia”: il retroscena scottanteLeggi anche: Sanremo a pagamento? Il comunicato ufficiale fa chiarezzain Rai,siDel casose ne è persino interessata la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, membro della Commissione Giustizia.