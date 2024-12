Thesocialpost.it - Maltempo e terremoto, il Cilento trema: crollano gli alberi e una tettoia

Ore di preoccupazione per ile la Vallo di Diano, segnato da condizioni meteorologiche avverse e da un risveglio inquietante a causa di un. Fin dalle prime ore di domenica 8 dicembre, ilha colpito con forza la regione, lasciando evidenti tracce. Sulla strada statale 18, nei pressi dello svincolo di Ceraso, una violenta tromba d’aria ha fatto crollare un grande cartello stradale, che indicava l’uscita per il paese, creando disagi e parzialmente bloccando la carreggiata.Leggi anche: Ferrara, crolla il balcone durante la gita: precipitano la guida e un insegnanteGli automobilisti di passaggio hanno dovuto compiere manovre pericolose per evitare l’ostacolo, sfiorando situazioni critiche. La potenza del vento non si è fermata qui: a poca distanza, un capannone industriale è stato distrutto, con le lamiere del tetto che sono volate sulla superstrada, trasformandosi in pericolosi detriti per i veicoli in transito.