Quotidiano.net - M5s, Conte stravince anche il voto bis. Addio definitivo a Beppe Grillo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 dicembre 2024 –. In fondo, lo ha voluto lui, il Garante, l’Elevato, il Fondatore, di ripetere unche già lo dava sconfitto e che, appunto, dopo la ripetizione, ha dato un risultato ancora più spietato. Ieri notte, dunque, nel corso della seconda votazione sullo statuto 5 Stelle, pretesa dain una sorta di conta tra due mondi contrapposti, il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al(circa 90 mila iscritti) è stato raggiunto ampiamente. Non solo: è stato superatoil numero dei votanti della volta precedente – che era pari a 61,23% – raggiungendo un totale di 64,40%. President of Movimento 5 Stelle, Giuseppe, attends the Raiuno Italian tv program Cinque Minuti conducted by Italian journalist Bruno Vespa, Rome, Italy, 26 November 2024.