Lo strano percorso di Federico Magallanes | da meteora all’Atalanta a comparsa nel Real Madrid campione d’Europa

Atalanta contro. Basta semplicemente accostare i nomi delle due squadre e sono subito brividi. Domani sera (martedì 10 dicembre) al Gewiss Stadium andrà in scena una delle sfide più prestigiose nella storia del club nerazzurro.Si gioca per la sesta giornata della fase campionato della Champions League, con una situazione di classifica difficilmente pronosticabile soltanto una manciata di mesi fa: da un lato la Dea, in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale con 11 punti in classifica, dall’altro uninsolitamente attardato, che di punti ne ha solamente 6. In altre parole, il mondo letteralmente capovolto nel contesto di due squadre che nel corso della loro storia hanno sempre rappresentato duetà distante anni luce l’una dall’altra. Due poli opposti senza apparenti punti di contatto.