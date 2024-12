Inter-news.it - Lega Serie A, iniziata assemblea per la scelta del nuovo Presidente: lo scenario

Leggi su Inter-news.it

Ha avuto inizio nella mattinata di oggi, lunedì 9 dicembre, l’dellaA volta al rinnovo di alcune cariche elettive tra cui quella di.LA GIORNATA – LaA potrebbe decidere oggi coloro che dovranno ricoprire cariche elettive di vertice come quelle die Amministratore Deto, ma anche quella di Consiglieri deti. Ha avuto inizio questa mattina l’divolta al rinnovo di tali incarichi, con due punti di partenza da non tralasciare per comprendere la situazione attuale: l’attualeLorenzo Casini non ha ancora sciolto i nodi relativi alla sua ricandidatura; l’unico candidato al ruolo didellaA è Ezio Simonelli, membro dei collegi sindacali di Mediaset e Fininvest.A, gli scenari relativi alla candidatura di SimonelliLE PROSPETTIVE – Se la sua candidatura otterrà almeno 14 voti su 20, corrispondenti alla maggioranza dei due terzi dei componenti dell’, allora l’exdel Collegio del revisore dei conti diventerà ildelladiA già alla prima votazione.