"La vita è meravigliosa", "Gremlins", "Love Actually": quali sono (e dove vedere) i migliori film di Natale, su Netflix e le altre piattaforme

Si avvicina il, le città cominciano ad addobbarsi di luminarie, giostre, bancarelle in un tripudio di zuccheri e melassa. E viene voglia di immergersi nel miglior spirito delle Feste anche attraverso un beldi. Al cinema o dal divano di casa, recuperando on demand i grandi classici natalizi. Da Frank Capra a Topolino, dai Muppet a, fino a Mamma, ho perso l’aereo. Al nostro elenco potete aggiungere il capolavoro in stop motion The Nightmare Before Christmas di Tim Burton e Henry Selick (in streaming su Disney+ e TIMVision) e il cartoon dalle geniali strisce di Charles M. Schulz Unda Charlie Brown del 1965 (Apple Tv+). Per chi “odia” le feste c’è il Grinch (2000) da Roald Dahl con Jim Carrey (, Prime Video, TIMVision) e la “buona” versione animata del 2018 (, Prime Video, TIMVision, infinity).