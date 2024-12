Gamberorosso.it - In Salento resiste un ristorante di pesce alla vecchia maniera (che serve crudi fantastici)

L’Italia dei food influencer, degli chef e delle nonne in cucina. E la figura dell’oste? Esiste ancora? Diciamo che sono sempre meno. Qualcuno però non demorde, nonostante l’omologazione e la tendenza a improntare tutto sulla cucina d’autore, relegando la sala a componente marginale o secondaria. Neldell’overtourism, per esempio, ce n’è uno che, senza mollare di un centimetro, credendo che lo spessore di un locale, persino del più verace, si misuri sulla personalità e qualità del servizio. È uno dei proprietari della Locanda dei Camini,diche anima il paesino di Botrugno. E, da quello che è emerso nel corso di una cena dell'ultimo autunno, non sembrerebbe avere tutti i torti.Parte della galleria d'arte arricchita da lampadari di Murano (La Locanda dei Camini)La trattoria di mare sui generisVicino la piazza principale, all’interno di uno dei palazzi più antichi del paese — un’antica farmacia di fine ‘800 — si trova La Locanda dei Camini, una trattoria di mare sui generis, di quelle che stanno scomparendo, particolare anche negli interni, dai lampadari di Murano ai quadri dipinti dal cuoco della casa, Oronzo Rizzello, diplomatosi da giovane all’istituto d’arte.