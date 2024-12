Il Museo Civico di Lucignano compie 100 anni e cambia nome

Leggi su Corrieretoscano.it

– Valorizzazione per una struttura museale centenaria della provincia di Arezzo.Celebrati, in una Sala Don Enrico Marini tutta esaurita, i 100deldiche per l’occasione si rifà il look e: da oggi si chiamerà MAD, acronimo didell’Albero d’Oro, in omaggio al manufatto che, dopo l’opera di restauro a cura dell’Opificio delle pietre dure, è tornato in tutto suo splendore. E taglio del nastro per la mostra Un secolo di secoli, frutto dell’appassionato lavoro di ricerca del prof. Valeriano Spadini, con allestimento curato da Stefano Cresti.Ed è stato proprio l’assessore a cultura e turismo, con la sindaca Roberta Casini, a svelare alla folta e qualificata platea composta da istituzioni, esperti e cittadini, il nuovo logo e le strategie di marketing che accompagnano l’azione di rebranding “che dopo 100– ha spiegato Stefano Cresti – guarda al futuro con una nuova immagine coordinata.