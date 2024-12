Ilfattoquotidiano.it - Il M5s di Grillo è stata una bomba. Ma poi lui l’ha voluta disinnescare e non so perché

di Giovanni MCome previsto, dalla votazione degli iscritti di ieri, il risultato non è cambiato riguardo alla volontà della presenza del Garante rispetto a quanto era emerso dai voti di “Nova” di fine novembre.Tu ,”Beppe”, luminare che ai tempi sei riuscito, assieme ai militanti della prima maniera, a decodificare quel disagio palpabile in un mare di voti che sarebbero arrivati negli anni successivi, ci avevi preso bene, il colpo riuscì alla perfezione. Unadi adrenalina che scoppiò in entusiasmo che riportò gli elettori a votare: altra missione compiuta.Unache però successivamente hai volutoe non sappiamo: un paio di domande te le vorrei fare.entrare nel Governo Draghi, con l’avallo degli allora “Big”, quando sapevi già che l’entrarci sarebbe stato deleterio per il Movimento? Ipotizzo: era un momento delicato per te per le vicende giudiziarie di tuo figlio? O hai creduto davvero che i “migliori” potessero essere davvero “grillini”? Eppure sei andato avanti su questa linea, senza colpo ferire.