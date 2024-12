Sport.quotidiano.net - Il Bologna 2016 va con Barbotti e Romanò. Ozzano replica con Ranuzzi e Myers junior

Leggi su Sport.quotidiano.net

Col titolo di miglior difesa della division C di Interregionale, oltre a quello di squadra più in forma, continua la fase propizia deldi capitan Lorenzo Guerri, che piega Pizzighettone (rischiando di rovesciare il differenziale dell’andata, -7) e centra la quarta vittoria consecutiva: al PalaSavena i rossoblù viaggiano con un record di 6 vittorie e 1 sconfitta. Partenza fulminea dei padroni di casa, che toccano il +10 con Osellieri (14 punti e 6 rimbalzi),(7 punti) e(doppia doppia con 14 punti e 11 rimbalzi), riuscendo a respingere il controbreak cremonese del secondo quarto. Nell’ultimo quarto Pizzighettone mette la testa avanti, ma il parziale di, Tinsley e Osellieri (8-0) dà la spallata definitiva che chiude la pratica. Stesso trend nella division E, col quarto successo di fila dei New Flying Balls, che signoreggiano sul parquet di Senigallia e mantengono così la testa del girone: giovedì il turno infrasettimanale, col big match sul campo di Pesaro, sponda Loreto.