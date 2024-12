Gli 8 migliori film serie tv e speciali di Natale Marvel DC da guardare in famiglia durante le feste di Natale

Leggi su Cinefilos.it

Gli 8tv edi/DC dainlediÈ di nuovo il periodo dell’anno in cui tutti noi cominciamo a divertirci a rivisitare alcuni dei nostridipreferiti, che si tratti di Die Hard, Elf, The Nightmare Before Christmas, o anche Love Actually.Tuttavia, per i fan dei supereroi, non ci sono molte opzioni. È raro vedere un adattamento di un fumetto ambientato in un momento specifico, perché, come i fumetti stessi, evitarlo garantisce un’atmosfera senza tempo. Tuttavia, ci sono una manciata di esempi che pensiamo meritino di essere riconosciuti come classici natalizi a pieno titolo!Alcuni potrebbero essere più ovvi di altri, ma ce ne sono alcuni che pensiamo meritino finalmente di essere riconosciuti tra i grandi sopra citati.