Fisco nuovo lifting alle aliquote Cancellate le multe ai No Vax sanzionati nel periodo del lockdown

Nuove limaturedecisioni già prese sulla riforma del, che il governo Meloni pone al centro della propria azione politica. Oggi si è svolto a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza sulla manovra, cui hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vice presidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. L’incontro, svoltosi in un “clima molto collaborativo – si precisa in una nota diramata al termine del vertice – ha consentito di condividere alcuni aggiustamenti, in particolare sulle priorità della manovra: imprese, famiglie e sanità“.Terminato il vertice di maggioranza, si è svolto il Consiglio dei ministri. Sul tavolo del governo, tra le altre cose, il dl milleproroghe e il dlgs sulla giustizia.