Thesocialpost.it - Firenze, esplosione in una raffineria: c’è un morto, almeno 6 feriti gravi

Questa mattina, lunedì 9 dicembre, intorno alle 10.20, si è verificata un’di notevole intensità a Calenzano, all’interno di una. L’onda d’urto è stata avvertita in tutta, provocando vibrazioni anche nel pavimento di alcuni edifici. Al momento non è chiaro quante persone siano rimaste coinvolte, ma i primi aggiornamenti parlano di 6e di una vittima accertata.Leggi anche: La caduta di Bashar al-Assad in Siria: tutti i possibili scenari futuri11.40 La Procura di Prato: “Un”Una persona ha perso la vita nell’. Lo riferisce la Procura di Prato. In conseguenza dell’avvenuta nello stabilimento Eni a Calenzano è stato interrotta la circolazione dei treni regionali trae Prato: la linea corre non lontano dall’area interessata.