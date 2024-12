Ilrestodelcarlino.it - Finti assicuratori fanno pagare le polizze e spariscono nel nulla

Ravenna, 9 dicembre 2024 – Si è concluso con due condanne a sette mesi di reclusione il processo per truffa aggravata ai danni di un uomo che aveva cercato di stipulare una nuova polizza assicurativa, salvo accorgersi di avere parlato al telefono e versato soldi a due. La sentenza è stata emessa l’altro giorno dal giudice onorario Roberta Bailetti presso il Tribunale locale. Gli imputati, entrambi cittadini napoletani con precedenti per reati simili, sono stati processati in contumacia. La vittima, insoddisfatta della sua precedente compagnia assicurativa, decide di cercare una nuova polizza tramite un noto motore di ricerca specializzato. Tra le varie opzioni, sceglie quella che riteneva fosse una nota compagnia assicurativa con sede in via Galilei. Contatta telefonicamente il numero indicato e, fidandosi dell’interlocutore, accetta di effettuare il pagamento della polizza tramite Postepay.