F1 l’addio di Sainz alla Ferrari | Lascio una Rossa più forte di quella che avevo trovato L’anno prossimo sarà un team da Mondiale

L’incredibile rimonta di Charles Leclerc al GP di Abu Dhabi, da 19° a terzo, non è bastataper aggiudicarsi uncostruttori che manca dal 2008: “La delusione resta. Le abbiamo provate tutte, ho rischiato ma non è bastato”. C’è poi Carlos, arrivato secondo nella sua ultima garaguida della. Il passaggioWilliams è ormai imminente. “Maunapiùdichee di questo sono orgoglioso:unda. Se nascondo le emozioni è perché me lo ha insegnato Brad Pitt“, ha svelato lo spagnolo al termine del Gran Premio.“Ho sensazioni contrastanti – ha spiegato–, il secondo posto era il massimo risultato ottenibile oggi e io ho dato tutto, ma la McLaren era troppo veloce. Non posso che congratularmi con loro, hanno meritato questoe noi dobbiamo essere assolutamente fieri di quello che abbiamo fatto in un anno così difficile”.