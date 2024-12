Oasport.it - Eddy Merckx protagonista di una brutta caduta in bici: l’entità dell’infortunio, necessario un intervento chirurgico

Leggi su Oasport.it

è rimasto vittima di un incidente intorno alle ore 13.20 durante un’uscita incletta nei dintorni di Mechelen, in Belgio. Il più grande ciclista di tutti i tempi, dopo la, è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato l’ambulanza. A seguire il Cannibale è stato trasportato all’ospedale di Herentals, senza mai perdere conoscenza.“È stato uno stupido incidente, ma ha sentito un dolore acuto. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente,è semplicemente scivolato. Per fortuna non era solo, non ha mai perso conoscenza e ha subito capito quali potevano essere le conseguenze, come poi è stato confermato al suo arrivo in ospedale.ora ha bisogno di un, sarà operato ad Herentals“, ha raccontato la moglie dia Het Nieuwsblad.