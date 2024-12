Spazionapoli.it - E se fosse Conte il problema di Lukaku?

Ecco l’editoriale del nostro direttore Antonio Manzo sul momento del Napoli dopo il ko di ieri contro la Lazio.Il paradosso. Metti il suo nome in cima alla lista degli attaccanti che possono sostituire Victor Osimhen. Ti fidi più di lui che di qualsiasi altro profilo che debba ancora consolidarsi, come Omorodion, Retegui o Lucca. Sei convinto che, nonostante i suoi 31 anni e un ingaggio fuori portata per i canoni della SSC Napoli, sia l’uomo giusto per rifondare l’attacco. Lo aspetti fino agli ultimi giorni di agosto senza mai pensare minimamente a qualcosa di diverso. Poi, nell’ultima settimana di mercato, succede qualcosa. Anzi, succede tutto: la sconfitta di Verona, le amnesie difensive, gli arrivi di McTominay e Gilmour e il belga che finalmente fa le visite mediche a Villa Stuart. Tutto troppo velocemente forse.