Cosa simboleggia la nuova bandiera della Siria?

Lasta vivendo un cambiamento epocale. la caduta del regime di Bashar al-Assad, dopo oltre cinquant’anni di dominio familiare, ha portato alla comparsadei ribelli in tutto il Paese. Questo simbolo, ormai onnipresente, rappresenta un rinnovato spirito di libertà e indipendenza, con molti che vedono in esso la possibilità di unaufficiale per la nazione. Ripercorriamo la storia delle bandierene e il significatoidentità nazionale.Laattualmente in uso, adottata nel 1980, è un omaggio all’unità araba. I colori hanno significati simbolici profondi. Il rosso rappresenta il sangue versato per la libertà, il bianco indica un futuro pacifico, le due stelle verdi rappresentanoed Egitto come fondatori dell’Unione Araba, mentre il nerole sofferenze storiche degli arabi.